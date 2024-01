Sutra u Srbiji sunčano, ali hladno - ujutru da se pripaze osobe s respiratornim problemima

Beta pre 3 sata

U Srbiji će sutra ujutro biti mraza, mestimično s maglom, i oblačno, a tokom dana će biti sunčano, ali hladno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, na istoku umeren, povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar.

Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje, ponegde uz slab sneg, a zapadni vetar biće u pojačanju.

Najniža temperatura biće od minus 12 do minus šest stepeni, a najviša u većini mesta od minus četiri do nule, na severu Vojvodine, jugu i istoku Srbije malo toplije, do četiri stepena.

U Beogradu će biti oblačno, tmurno i hladno, ujutro i maglovito uz umeren, na širem području do jak mraz. U toku noći moguć slab sneg.

Najniža temperatura biće od minus 10 do minus šest, a najviša oko minus dva.

Do kraja sedmice u jutarnjim satima umeren do jak mraz. U petak i subotu umereno do potpuno oblačno, ponegde uz slab sneg. U subotu krajem dana postepeno razvedravanje. U nedelju pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.

Sledeće sedmice povremena naoblačenja s kišom, ponegde i sa snegom. Jutarnje temperature biće u porastu, a veće otopljenje očekuje se sredinom naredne sedmice.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 11. januar:

Biće relativno povolјno za većinu hroničnih bolesnika, a preporučuje se umerena aktivnost. Izvesna opreznost se savetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolјe i zamaranja.

(Beta, 01.10.2024)