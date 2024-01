Blinken Abasu: Bela kuća podržava opipljive korake ka stvaranju palestinske države

Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je danas predsedniku Palestinske samouprave Mahmudu Abasu da Bela kuća podržava "opipljive korake" ka stvaranju palestinske države, izjavio je portparol Stejt departmenta Metju Miler.

Blinken je ponovio dugogodišnji stav Vašingtona da palestinska država mora stajati uz Izrael i da obe strane treba da žive u miru i sigurnosti, preneo je Tajms of Izrael. Blinken je primetio "povećanu nestabilnost" na Zapadnoj obali, gde je došlo do talasa terorističkih napada na Izraelce i pojačanih operacija izraelskih odbrambenih snaga (IDF) za uništavanje Hamasa i drugih grupa. Došlo je i do porasta nasilja doseljenika nad Palestincima. On je takođe "podvukao