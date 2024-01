Stiže prolećno: Vreme?! Meteorolog Čubrilo najavio kada možemo da očekujemo otopljenje: Biće i do +15 stepeni

Do 15. januara Srbija može da očekuje hladno, ali uglavnom suvo vreme, a posle tog datuma doći će do promene sinoptike, a posle 17. januara i jače otopljenje, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

On je naveo da će do kraja ove nedelje dominirati polje anticiklona koje će uslovljavati pretežno suvo ali hladno vreme. Posebno će biti hladno tokom noći, tamo gde ima snega na tlu, a noć bude vedra ili se formira magla. - Minimumi će se uglavnom kretati od -12 do -5, lokalno i oko -15 stepeni Celzijusa. Maksimumi pretežno do -3 do +2, osim u mestima gde se magla i niski oblaci zadrže gde bi bilo vrlo hladno uz maksimum oko -5 stepeni Celzijusa. - Samo se u petak