U dva mesta u Srbiji izmereno: -13! Temperature u debelom minusu širom zemlje, na snazi žuti meteoalarm, a evo kada sledi porast

U Srbiji se jutros očekuje umeren do jak mraz, mestimična magla i nisko oblačnost, a do od nedelje sledi porast temperature!

Kako je je najavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), danas se u Srbiji očekuje hladno vreme. "Ujutru umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab, promenjiv. Najniža temperatura u većem delu od -10 do -5 stepeni Celizijusovih, a lokalno i niža. Najviša od -4 do 1 stepen Celzijsa. Uveče i u toku