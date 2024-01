Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano, ali hladno

Ujutro umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura u većem delu od -10 do -5 °C, lokalno i niža, a najviša od -4 do 1 °C. Uveče i u toku noći mestimično stvaranje magle. NIŠ: Ujutro umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano i hladno. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko -7 °c, a najviša oko 0 °C. Izgledi vremena u narednom periodu Do kraja sedmice u jutarnjim satima umeren do jak mraz, u većini krajeva sa