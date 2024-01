Đoković juriša na novu titulu: Poznato kad Novak igra prvi meč na Australijan openu

NOVAK Đoković spreman je za pohod na 11. titulu na Australijan openu. Poznato je i kada srpski teniser igra prvi meč u Melburnu.

FOTO: Tanjug/AP Naime, rekorder po broju trofeja na prvom grend slemu na terenu će biti u nedelju. Još uvek nije poznata tačna satnica, ali zna se da će igrati već prvog dana. Takođe, Novak ne zna ni ko mu je protivnik, pošto će u prvoj rundi odmeriti snage sa kvalifikantom ili srećnim gubitnikom. Podsetimo, Australijan open se igra od 14. do 28. januara. Đoković brani titulu u muškoj konkurenciji, a u ženskoj Arina Sabalenka. Sneak peek at what's in store for