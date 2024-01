Glumac Kijanu Rivs sa bendom dolazi na Arsenal fest u Kragujevcu

Beta pre 1 sat

Glumac Kijanu Rivs (Keanu Reeves) nastupiće sa svojim bendom Dogstar, u kome svira bas gitaru, na ovogodišnjem Arsenal festu u Kragujevcu, saopštili su danas organizatori.

Alternativni bend Dogstar iz Los Anđelesa uz Rivsa čine Bret Domrouz i Robert Mejlhaus, a prošle godine je obnovio aktivnosti objavljivanjem albuma "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees".

Organizatori su najavili da će 60 izvođača iz Srbije, regiona i sveta nastupiti na Arsenal festu, koji će se održati u Kragujevcu od 27. do 29. juna.

"Ove godine festival će ponovo biti održan u punom kapacitetu, jer je završena obnova dimnjaka u prostoru Kneževog arsenala", navodi se u saopštenju.

Festival je pustio u prodaju komplete ulaznica za sva tri dana, koji se mogu pronaći na sajtu Tickets.rs i svim prodajnim mestima te kompanije.

(Beta, 01.12.2024)