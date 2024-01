U Srbiji danas oblačno i hladno vreme bez padavina

U većem delu Srbije danas se nakon jutra sa mrazom i maglom očekuje oblačan, hladan i dan bez padavina, a slab sneg je moguć samo ponegde u planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sunčani intervali će biti češći na istoku i jugu zemlje. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, u istočnoj Srbiji jak. Najniža temperatura od minus 10 do minus pet stepeni Celzijusovih, lokalno i niža, a u Negotinskoj Krajini oko minus jedan stepen. Najviša temperatura od minus tri do dva, a u Negotinskoj Krajini oko četiri stepena. U Beogradu danas oblačno i hladno vreme, bez padavina, ali uz poledicu usled zaleđivanja mokrih površina. Duvaće slab