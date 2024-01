Ujutro i tokom prepodneva na istoku Srbije umereno do potpuno oblačno, a u većem delu suvo sa slabim jutarnjim mrazem.

Tokom dana malo do umereno oblačno i nešto toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, na istoku zemlje jak, zapadni i severozapadni, popodne u skretanju na južne pravce. Jutarnja tenperatura od -7 do -2, najviša dnevna od -1 do 5 stepeni. U Kragujevcu oblačno i hladno, temperatura oko nule.