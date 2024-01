Najavljuju osvetu: Satelitski snimci Jemena otkrili razmere napada SAD i Velike Britanije na Hute

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija u petak su izvele niz napada na vojne ciljeve Huta te time odgovorili na njihove neprestane napade na brodove u Crvenom moru.

Satelitski snimci pokazali su obim američkog i britanskog napada. SAD je jutros izveo još jedan napad ali manjeg obima. Američki predsednik Džozef Bajden okarakterisao je Hute kao terorističku grupu i rekao da će im Vašington odgovoriti ako nastave s ponašanjem koje je nazvao nečuvenim,