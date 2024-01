Rubljov jedva sprečio prvu senzaciju u Melburnu, malo falilo da 78. teniser sveta očisti put Novaku Đokoviću

Ruski teniser Andrej Rubljov pobedio je u prvom kolu Australijan opena neverovatnog Brazilca Tijaga Sejbot Vajlda posle pet setova - 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

Tijago se umalo pobrinuo za prvu senzaciju na ovogodišnjem turniru protiv Top 10 igrača i malo je falilo da olakša put Novaku Đokoviću ako Srbin bude uspeo da dođe do polufinala turnira na kom brani titulu. Brazilac je pokazao od drugog seta da će biti tvrd orah za ruskog tenisera koji je bio favorizovan pred meč. Rubljov je sjajnim udarcima u 12. gemu petog seta došao do četiri meč lopte i propustio ih na servisu Brazilca. Kada se došlo do super taj-brejka Tijago