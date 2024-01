Posle hladnog jutra, toplije, do 9 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će jutro biti hladno sa umerenim mrazem. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar slab i umeren južnih pravaca, na istoku zapadni.

Jutarnja temperatura od -9 do -3, a najviša dnevna od 3 do 9 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novim Sadu jutro će biti hladno sa mrazem. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -5 do -3, a najviša dnevna oko 5stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak će biti pretežno oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i