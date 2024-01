Hil: Probleme oko izbora rešiti kroz OEBS

Beta pre 17 minuta

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil rekao je da postoje ozbiljni navodi o nedostacima u izbornom procesu u Srbiji sa kojima se treba se treba ozbiljno pozabaviti i da je važno da se problemi reše kroz OEBS.

Hil je u intervjuu za list Nova objavljenom danas rekao da nije u poziciji direktno da komentariše ta pitanja, sem da kaže da su "čuli mnoge izveštaje", i da veruje da je važno da se problemi reše kroz Organizaciju za evropsku bezbednost i sradnju (OEBS) i druge, "kako bi se prevazišli nedostaci koji su se pojavili tokom ovih izbora".

"Postoje ozbiljni navodi koje se bave nedostacima i procedurama i potrebno je ozbiljno pozabaviti se sa njima. Svestan sam tih navoda, ali njima bi trebalo da se bave ljudi od poverenja koji poštuju izbore i zbog toga su ODIHR i OEBS bili ovde", rekao je Hil.

Izrazio je nadu da će se ta pitanja rešiti i da će biti razumevanja da se "nedostaci" prevaziđu kao i da su mirni protesti pravo i obaveza.

"U međuvremenu, mislim da je veoma važno i pošteno da ljudi steknu utisak da imaju pravo da protestuju i imaju mirno okupljanje. To je njihovo pravo, ali i njihova obaveza, ako hoćemo da budemo tačni. Ali ja sam strani dipomata koji predstavlja drugu zemlju i nisam akreditovan samo državi, već svima drugima i iz tog razloga sam dostupan svima", poručio je Hil.

Upitan šta znači to da je njegova supruga "lajkovala" sliku predsednika Srbije Aleksandra Vučiča u Ruskom domu u Beogradu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, Hil je odgovorio da ona "nepažljivo prati i lajkuje mnoge stvari na Instagramu" i da je to bila fotografija koju je lajkovala i pomislila da je u pitanju neka škola.

"To definitivno ne predstavlja politički stav ali takođe to ne bi trebalo da bude nešto čime bi se ozbiljno novinari bavili", rekao je Hil. On je naveo da ima pune ruke posla kada su u pitanju odnosi Srbije i SAD a što se tiče odnosa Srbije i Rusije ocenio da u savremenom svetu ne vidi da "Rusija može bilo kome bilo šta da ponudi".

Hil je rekao da rat u Ukrajini koji traje dve godine i "čiju svrhu niko ne može da razume" predstavlja "tragediju" i da će u godinama koje dolaze "biti označen kao sramotan". Izrazio je želju da Rusija što pre povuče svoje trupe iz Ukrajine i da usput "u svakom selu" moli za oproštaj zbog svega što su uradili toj zemlji.

Na novinarsko pitanje kako je moguće da se fotografiše sa kontroveznim vlasnikom Milenijum tima Ivanom Bošnjakom, Hil je rekao da fotografisanje sa njim ne bi trebalo da se tumači kao podrška.

(Beta, 01.15.2024)