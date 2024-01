Stefanović (SSP): Protesti protiv izborne krađe su odraz bunta građana

Beta pre 7 minuta

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović rekao je večeras u Beogradu da su protesti "protiv kradje na decembarskim izborima odraz bunta gradjana". "Oni nisu nikakav plan i program, nikakva pauza i radno vreme, oni su proizvod nemirenja građana Srbije da im neko krade njihovu izbornu volju", rekao je on agenciji Beta na protestu građana i koalicije "Srbija protiv nasilja" ispred sedišta Republičke izborne komisije. Po njegovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vlast "su ukrali (decembarske) izbore". "To smo i dokazali, obavestili međunarodnu zajednicu o tome, napravili 'belu knjigu' o otimanju izborne volje, preveli je na više jezika, razgovaramo sa svima u Evropi i SAD o svemu što se desilo želeći da ne dozvolimo režimu da nas drži u mračnoj kutiji, izolovane od sveta da bi on mogao u mraku da nastavi da krade, da laže...", kazao je Stefanović. Rekao je da "znamo da sopstvenu slobodu možemo sami izvojevati i zato su protesti bitni" kao "odraz gradjanskog, narodnog mirnog bunta i nemirenja sa kradjom izbora i taj pritisak se mora nastaviti zato što je to neprekidno podsećanja režimu da im ovo neće proći". Stefanović je najavio da će svi naredni koraci i odluke bit zajednički doneti u sklopu koalicije "Srbija protiv nasilja" čije je deo i njegova SSP. "Sakupili smo se jer su gradjani to tražili, napravili smo jedinstven opozicioni front - 'Srbija protiv nasilja' čiji je deo SSP i predstavili smo gradjanima drugačiju politiku program i - što je jako važno, a često se zaboravlja -drugačiji izgled Srbije posle Vučića", podsetio je on.

(Beta, 01.16.2024)