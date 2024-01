Vučić: Najava Prištine da će ukinuti dinar na Kosovu zabrinjava i dovodi u pitanje sve procese

Beta pre 30 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras izjavio da najava Prištine o ukidanju dinara na Kosovu "zabrinjava i dovodi u pitanje sve procese". "Najava koju dobijamo iz Prištine da su spremni da razmatraju ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom, odnosno da zabrane upotrebu dinara, da upadaju u naše pošte u južnoj srpskoj pokrajini, ne samo da nas zabrinjava, već dovodi u pitanje sve procese, i normalizacije i dijaloga", rekao je Vučić novinarima iz Srbije u Davosu gde učestvuje na Godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma. Dodao je da će to biti ključna tema sastanka koji će večeras imati sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Džejmsom O'Brajanom. "Kao i to ko, zašto i kako se naoružava, šta je učinjeno u skladu sa međunarodnim pravom, šta nije. Veoma je važno da sa SAD, kao vodećom silom sveta, postignemo što je moguće viši stepen razumevanja i daćemo sve od sebe", rekao je Vučić. Procenio je da će sutra biti "najteži dan" u Davosu - sa mnogo neformalnih skupova i o Zapadnom Balkanu i o svetu na kojima će učestvovati i grupa zvaničnika iz Srbije koja je tamo s njim. Vučić: Vrlo brzo ćemo znati prirodu eksplozije bombe u Kosovskoj Mitrovici Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, komentarišući eksploziju bombe prošle noći u severnom delu Kosovske Mitrovice, kada je ranjena najmanje jedna osoba, da je istraga u toku i da zasad ne želi da kađe da li je to bio etnički napad na Srbe ili ima drugih razloga. "Verujem da ćemo u vrlo kratkom vremenskom periodu znati prirodu napada. Mi dole nemamo efektivnu vlast da bismo mogli da nađemo svakog počinioca lako i brzo, ali prirodu samog napada ćemo znati", rekao je Vučić novinarima u Davosu, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu. Na pitanje o komentarima da je ta bomba bila opomena da Srbi na severu Kosova mogu da prođu kao Oliver Ivanović, ubijen u Kosovskoj Mitrovici pre šest godina, Vučić je kazao da je "sramota odgovoriti ljudima koji su time hteli da kažu da su tu bombu bacili Srbi". Kosovska policija je danas potvrdila da je ručna bomba bačena prethodne večeri u Ulici knjaza Miloša u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i da su povređene dve osobe, a oštećeno sedam vozila.

(Beta, 01.16.2024)