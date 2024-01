Donald Tramp ubedljivo pobedio stranačke rivale u američkoj državi Ajovi

Bivši američki predsednik Donald Tramp je, prema projekcijama američke agencije AP, nadmašio svoje rivale i pobedio na unustarstranačkim izborima republikanaca u američkoj državi Ajovi, dok je drugo mesto osvojio guverner Floride Ron Desantis.

'Hvala Ajova, sve vas volim!!!', napisao je Tramp na društvenim mrežama. View this post on Instagram A post shared by President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) Na izbore je izašlo više od 60 odsto birača, a Tramp je dobio 50,6 odsto glasova, dok je Desantis osvojo 21,4 odsto glasova. Iza njih se plasirala bivša ambasadorka u UN Niki Hejli, pokazala je anketa koju sprovodi AP među biračima koji izlaze na kokuse. Projekciju o pobedi Trampa na kokusima u Ajovi