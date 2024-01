Niz susreta u Davosu Vučić se sastao sa premijerom Belgije i generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras u Davosu sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju

- Očekujemo da Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju #IAEA uskoro poseti Beograd i da razgovaramo o ključnim pitanjima za razvoj naše Srbije, Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope - napisao je Vučić na Instagramu. Vučić se sastao i sa premijerom Kraljevine Belgije Aleksandrom De Kroom. Ranije danas, predsednik Vučić je rekao da je večeras važno