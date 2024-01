Danas oblačno, toplije i vetrovito, uveče ledena kiša na istoku zemlje

Beta pre 2 sata

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, u većem delu slab do umeren mraz, a više oblačnosti uz slabe mešovite padavine - sneg i kišu sa poledicom - očekuju se ponegde u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, sa tendencijom premeštanja u toku prepodneva dalje ka istoku i severoistoku zemlje, javio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana će biti umereno oblačno, toplije i vetrovito - duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vatar, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima.

Кiša se ponovo očekuje posle podne i uveče najpre u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima. Upozorava se na ledenu kišu u noći između srede i četvrtka u širem području istočne Srbije.

Najniža temperatura će se kretati od minus pet do jedan a najviša od osam do 13 stepeni, dok će u Negotinskoj Кrajini biti hladnije, do tri stepena.

U Beogradu će biti umereno oblačno, veći deo dana bez padavina, toplije i vetrovito. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar (košava). Najniža temperatura će se kretati od minus dva do jedan stepen Celzijusa, a najviša oko 11 stepeni. Кiša se povremeno očekuje uveče i u toku noći.

(Beta, 01.17.2024)