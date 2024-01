Sudar kamiona i motocikla na putu Kragujevac-Topola, jedna osoba poginula

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas nešto pre 15 sati, na putu Kragujevac-Topola, jedna osoba je poginula, rečeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Kragujevcu. Do nesreće je došlo u mesta Cerovac kada su se sudarili teretno vozilo i motocikl, kojim je upravljao muškarac koji je poginuo. View this post on Instagram A post shared by KRAGUJEVAC-LIVE (@kragujevac_live_) Uviđaj je u toku i saobraćaj se na toj deonici odvija neizmenično.