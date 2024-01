Vučić: Potrebna nam je jača Nemačka - kada se zakašlje, mi dobijemo upalu pluća

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas 18. januara na Svetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu, u okviru debate "Novo evroazijsko svitanje", istakao da je Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana potrebna jača Nemačka.

Vučić je na pitanje moderatora debate o odnosu Evropske unije i Zapadnog Balkana rekao da 'kada se Nemačka zakašlje, mi dobijemo upalu pluća' i naglasio da Nemačka kontrakcija odnosno ekonomski pad od 0,3 odsto predstavlja problem i za države u regionu. Da nije bilo pomenute kontrakcije, imali bismo plus 4,5 odsto rasta ove godine, a ne plus 3,5 odsto, istakao je Vučić. On je istakao i da je duboko zahvalan poreskim obveznicima Evropske unije na pomoći koje su do