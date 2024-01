Uredbom Centralne banke Prištine šalje se poruka Srbima da im tu nije mesto

BEOGRAD - Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost, izjavio je danas da je odluka Odbora Centralne banke Kosova o donošenju Uredbe o gotovinskom poslovanju prema kojoj je jedina valuta koja se može koristiti na Kosovu za gotovinske transakcije u gotovini i platnom sistemu evro, od 1. februara kada Uredba stupi na snagu, nešto što za cilj ima da se još jednom pošalje poruka Srbima sa severu Kosova da im tu nije mesto i da im se neće dozvoliti da normalno žive.

On je za Tanjug rekao da je ova odluka još jedna potvrda onog o čemu je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a to je da postoji namera prištinske administracije da u prvom redu dodatno zagorča život sprskom narodu i da ga praktično učini nemogućim. "Ako govorimo o ukidanju platnog prometa, ne samo da neće moći da im se isplaćuju plate, penzije, pomoć i sve ono što im država isplaćuje, nego praktično niko neće moći da dostavi dinar", naveo je on. Miškeljin