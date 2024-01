Osetno zahlađenje. Moguće formiranje manjeg snežnog pokrivača

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, uz osetno zahlađenje i prelazak kiše u sneg pre podne u Vojvodini, sredinom dana u zapadnoj Srbiji, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i tokom noći i u ostalim predelima, ali uz istovremeni prestanak na severu.

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, očekuje se i mestimično formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar umeren i jak, severozapadni, samo ujutru i pre podne u južnim predelima jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C, na istoku zemlje oko 0 °C, tokom dana u osetnom padu i posle podne će se kretati od -1 °C na severu do 14 °C na jugu. Uveče i tokom noći dalji pad temperature u svim predelima. NIŠ: Umereno do potpuno oblačno, od sredine dana