Bog se javi! Danas je Bogojavljenje: Veruje se i da vreme na ovaj dan predskazuje kakva će biti godina!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju veliki hrišćanski praznik, Bogojavljenje.

Bogojavljenje se obeležava 19. januara i to je nepokretni praznik, jer se ne menja iz godine u godinu. Ovo je praznik kojim se završava period koji se naziva nekrštenim danima, a traje od Božića do Bogojavljenja. To je period od Hristovog rođenja do njegovog krštenja u reci Jordan. Prema hrišćanskoj tradiciji, Hristos je, kada je napunio 30 godina, došao na reku Jordan kako bi ga krstio Sveti Jovan. Noć uoči praznika, po narodnom verovanju, otvaraju se nebesa i na