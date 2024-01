"Drugarice su ključne, posebno bih tu otvorio oči!" Stručnjak o slučaju tragično preminule Andrijane: Jednog se najviše boji

Region je potresla vest o tragično nastradaloj mladoj pevačici Andrijani Lazić, koja je u Dubajiu iz za sada nepoznatih okolnosti pala sa 24.sprata i na licu mesta ostala mrtva.

O ovom događaju mnogi pričaju, te tako Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost iz centra za bezbednost istrage i odbranu, "DBA", otkrio je za "Jutro sa dušom" kakvim informacijama on raspolaže, te je i on iz svog ugla izneo svoj sud i to kako bi zapravo trebao da se reši ovaj slučaj. - Zaista velika tragedija, veliko saučešće porodici i svima koji su poznavali dotičnu devojku. Po meni, istraga mora biti usmerena na dešavanja u samom Dubajiu. Vidimo da je ona