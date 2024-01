Još jedan lančani sudar u Srbiji - Sneg izaziva haos na putevima: Otežan saobraćaj kod Malog Požarevca (foto/video)

Lančani sudar u kojem je učestvovalo najmanje tri vozila dogodio se večeras kod Malog Požarevca.

Kako se vidi na snimku objavljenom na stranici "moj_beo_grad", dva automobila završila su uz bankinu u brzoj traci, dok je kombi vozilo preprečilo put. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Za sada nije poznato kako je došlo do ovog udesa, ali pretpostavlja se da su snežni nanosi otežali vožnju i smanjili vidljivost usled čega je došlo do proklizavanja. Saobraćaj na ovoj deonici se odvija otežano. Kurir