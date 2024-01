Muškarac teško povređen Detalji nesreće kod Loznice: Vatrogasci sekli vozilo da ga izvuku, automobil neprepoznatljiv (foto)

Jedna osoba povređena je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Donjim Brezovicama kod Zavlake u opštini Krupanj.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila u jutarnjim satima, oko 7.45 časova. Vozilo je uništeno do neprepoznatljivosti, a vatrogasci su morali da seku vozilo kako bi došli do vozača. On je tom prilikom zadobio teške telesne povrede, sa otvorenim prelomom je prebačen u bolnicu. Kako se pretpostavlja, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u gvozdeni most u Donjim Brezovicama. Kurir.rs/ Nova Bonus