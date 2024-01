Zelenski pozvao Trampa u Kijev, ali pod jednim uslovom: Posle hvalisanja bivšeg predsednika SAD stigao poziv - "Dođi i uradi to"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Donalda Trampa u Kijev, ali pod jednim uslovom – da okonča rat.

Zelenski je rekao da je bivši američki predsednik dobrodošao da ga poseti u ukrajinskoj prestonici ako Tramp može da zaustavi rat sa Rusijom u roku od 24 sata, kako je jednom rekao. Tramp se hvalio da bi, da je predsednik, mogao odmah da okonča rat insistiranjem na sporazumu između Zelenskog i Putina. Tramp je to rekao tvrdeći da ima dobre odnose sa oba predsednika. We sat down for an extended interview with Volodymyr Zelenskyy the former actor who went from on