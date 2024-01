Vremenska prognoza za 21. januar 2024.

Ujutru je ponegde na jugu zemlje moguća magla ili niska oblačnost. Tokom dana u svim krajevima pretežno sunčano. Ujutru mraz, ponegde i do -7. Najviša dnevna temperatura od nule do 6 stepeni. Sunce će sijati i u Beogradu. Ujutru u glavnom gradu slab mraz, a tokom dana 3 stepena. Naredne sedmice toplije.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.01.2024. Nedelja: Jutro hladno sa mrazem, na jugu Srbije ponegde magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -3, a najviša od 0 do 6 stepeni. Upozorenje: Tmin<-5 °C, verovatnoća 95%. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 95%. 22.01.2024. Ponedeljak: Jutro hladno sa