"Pretio mi je pištoljem i tražio novac": Ispovest radnice iz apoteke u Smederevu posle oružane pljačke: "Uspela sam da se zaključam na vreme" (foto/video)

Četrdesetogodišnji E.S. uhapšen je večeras nakon što je pokušao da maskiran opljačka apoteku u centru Smedereva, i preteći radnici pištoljem uzme novac iz kase.

- On se sumnjiči da je večeras u centru Smedereva u jednoj apoteci, u kojoj je u tom trenutku bilo više osoba, ušao maskiran i uz pretnju pištoljem od radnica oduzeo novac, ispalio više hitaca, a potom pokušao da pobegne kroz zadnji izlaz apoteke - navodi se u MUP saopštenju. Ovom prilikom nije bilo povređenih, a brzom reakcijom policije on je savladan i uhapšen. Prethodno, on se sumnjiči da je, nedaleko od ove apoteke, u jednom kiosku od radnice pokušao da oduzme