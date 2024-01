Bogdanović samo "naljutio" Klivlend, Micić bez poena u pobedi Oklahome

Atlanta Hoksi moraju nešto da menjaju, razmišljaju o trejdu Dežontea Mareja ili čak i Tre Janga, jer ekipa nema kontinuitet, često su im potrebne dve lopte.

Sve to se preslikalo kroz današnji poraz od Klivlenda 95:116, čak 12. na svom parketu u Atlanti. Bogdan Bogdanović je bio ponajbolji igrač domaćina u prvom poluvremenu kada je ubacio 10 od svoji 14 poena, imao četiri asistencije. Ali, njegove dobre poteze nije pratio tim, šutirali su trojke 11/38, Marej jeste sa 24 poena (9 sk, 5 as) bio najefikasniji kod Hoksa, ali je pogađao kad su Kavalirski imali vođstvo "20 plus". Bogdan je za 28 minuta ubacio 14 poena (5/11