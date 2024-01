„Čuli se dronovi, pa eksplozije“: Izbio požar na najvećem ruskom gasnom terminalu VIDEO

Na terminalu najvećeg ruskog proizvođača tečnog prirodnog gasa Novatek u Baltičkom moru danas je izbio požar, u kojem nema žrtava, saopštio je gubernator Lenjingradske oblasti. „Nije bilo žrtava kao rezultat požara na terminalu Novateka u luci Ust-Luga.

Zaposleni su evakuisani“, napisao je gubernator Aleksandar Drozdenko na Telegramu, prenosi TASS. 🔥 Novatek LNG terminal at the Ust-Luga Port west of St. Petersburg, after Ukrainian drones traveled over 1,100km unimpeded through Russian airspace and bombed it. pic.twitter.com/3zV9X7ave6 — Igor Sushko (@igorsushko) January 21, 2024 On nije naveo šta je uzrok požara u luci Ust-Luga, u Finskom zalivu, oko 170 kilometara zapadno od Sankt Peterburga i 35 kilometara od