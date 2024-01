Fico protiv članstva Ukrajine u NATO: To je put u treći svetski rat

BRATISLAVA – Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je protiv članstva Ukrajine u NATO i da će staviti veto na članstvo te zemlje u Alijansi jer je to, kako je naveo, „put u treći svetski rat“.

On je za Radio Slovensko naveo da EU svakog meseca šalje Ukrajini 1,5 milijardi evra i zapitao se koliko je to održivo. Prema njegovim rečima, na stolu je i odbrambeni sporazum sa SAD. „Uporedili smo ugovor, na primer, sa onim koji je sklopila Češka. Naš je bez apsolutne trunke suvereniteta“, rekao je Fico, prenosi slovački Štandard. On je istakao da sporazum, na primer, daje savezničkim avionima ovlašćenje da sleću i poleću samo uz najneophodnije tehničke dozvole.