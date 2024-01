Netanjahu: Izrael mora imati bezbednosnu kontrolu na palestinskim teritorijama

TEL AVIV – Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da Izrael mora da zadrži bezbednosnu kontrolu nad svim palestinskim teritorijama i naglasio da je ovaj uslov „suprotan“ uspostavljanju buduće palestinske države.

Kancelarija predsednika Izraela saopštila je u subotu da je on u razgovoru sa predsednikom SAD Džozefom Bajdenom ponovio svoj dugogodišnji dosledan stav, koji je izneo i na konferenciji za novinare dan ranije – da nakon eliminacije Hamasa Izrael mora da ima potpunu bezbednosnu kontrolu Pojasa Gaze kako bi osigurao da Gaza više neće predstavljati pretnju Izraelu, a to je u sukobu sa zahtevima za palestinskim suverenitetom, prenosi Tajms of Izrael. Bi-Bi-Si piše da