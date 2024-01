Kontrola na aerodromu Nikola Tesla u toku, operater "Vensi" da se izvini putnicima zbog greške

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je operater aerodroma Nikola Tesla, francuska kompanija "Vensi" (Vinci), odgovoran za jučerašnje probleme u radu, zbog čega su tri leta otkazana, a 17 odloženo i izrazio očekivanje da će se ta kompanija izviniti putnicima.

Kako je za Tanjug objasnio, desilo se to da je vozač autobusa odvezao putnike koji su doleteli iz Skoplja, na pogrešan izlaz i da su se oni pomešali sa putnicima koji su već prošli kontrolu i trebalo da krenu prema avionu što je, napominje on, potpuno nedopustivo. "Tačno je se ljudske greške dešavaju, da se to ne dešava samo na beogradskom aerodromu, ali je činjenica da se njima veoma često dešavaju greške i da će morati mnogo više da porade na svojoj organizaciji