Silovit finiš Klipersa – 22:0 (video)

Bruklin pet i po minuta pre kraja vodio sa 11 poena razlike, ali do kraja nije postigao koš

Košarkaši Bruklina uspeli su nemoguće. U poslednjih pet i po minuta utakmice ušli su sa 11 poena prednosti – 114:103, ali do kraja meča nisu postigli koš!? Sa druge strane Los Anđeles Klipersi su nanizali 22 i iz potpuno izgubljene pozicije došli do trijumfa. Džejms Harden je predvodio Kliperse sa 24 poena (5 sk, 10 as), Vestbruk je postigao 23 (9 sk, 6 as), a Lenard 21 poen. Kod gostiju su se istakli Bridžis sa 26 (6 sk, 5 as), Tomas sa 20 (6 as) i Klekston sa 16