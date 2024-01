Strašne priče iz srpskih bolnica: Majke progovorile o nasilju u porođajnim salama

Šta se desi kada žene progovore o nasilju koje su doživele u porođajnim salama? Pošto se velika buka u javnosti smiri, sledi dugogodišnja pravna borba sa vetrenjačama.

To pokazuje iskustvo dve žene koje su pre nekoliko godina ispričale svoje iskustvo iz Ginekološko-akušerske klinike Narodni fornt u Beogradu. Ipak, one se ne predaju, već poručuju da žene same moraju da menjaju zdravstvo u Srbiji. Milicu Filipović iz Šapca početkom 2021. godine sačekale su u „Narodnom frontu“ teške vesti – beba koju je nosila se ugušila, pa je trebalo izvesti pobačaj. „Van svake ljudskosti, ceo taj proces je završen u toaletu, bila sam sama, bez