Zavod za javno zdravlje: Povećana koncentracija zagađujućih čestica u delovima Beograda

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je, zbog požara u kineskom tržnom centru u novobeogradskom bloku 70, preporučio građanima koji vide ili osete dim "da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom".

Taj zavod je, u saopštenju naveo da, u okviru mreže automatskih mernih stanica za redovan monitoring, kostantno prati koncentracije zagađujućih materija na lokacijama koje se nalaze u potencijalnoj zoni uticaja požara. {Related:198801} To su, kako piše na sajtu tog zavoda, stanice Novi Beograd-Omladinskih brigada, Zemun - Tošin Bunar, Zemun - Ugrinovačka, Ada Marina., Ada Petlja. Od 7:00 do 8:00 zabeležen je porast koncentracija zagađujućih materija, pre svega suspendovanih čestica PM10, PM2,5, NO2 i CO koje se mogu dovesti u vezu sa požarom, na mernim mestima Novi Beograd-Omladinskih brigada i Zemun - Tošin Bunar i Ugrinovačka, precizira se. Od 8:00 do 9:00 zabeležen je blagi trend opadanja koncentracija zagađujućih materija, pre svega istih suspendovanih čestica na tim mernim stanicama. dok su blago povišene na mernim mestima Ada Marina Ada Petlja i Banovo brdo. Zavod je saopštio i da nastavlja da u kontinuitetu prati koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, do potpune neutralizacije požara. Požar, koji je jutros izbio u kineskom tržnom centru je, po podacima policije, lokalizovan.

(Beta, 01.24.2024)