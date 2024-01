Incident na sednici SB UN: Izraelski amabasador počeo da govori, a onda su predstavnici arapskih zemalja počeli da izlaze (video)

Predstavnici nekoliko arapskih zemalja napustili su današnju sednicu Saveta bezbednosti o situaciji u Gazi tokom govora izraelskog ambasadora Gilada Erdana.

Posle obraćanja palestinskog ministra spoljnih poslova Rijada al-Malikija, reč je dobio Erdan, međutim određeni broj diplomata je napustio salu gde se održava sednica. Oni su se vratili tek pošto je izraelski zvaničnik završio svoje izlaganje.