Prvi snimak požara u kineskom tržnom centru: Gust dim kulja na sve strane, prekrio ceo Blok 70 (foto, video)

U k ineskom tržnom centru koji se nalazi u Bloku 70 na Novom Beogradu izbio je požar.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da je dojava za požar u kineskom tržnom cenru u Jurija Gagarina dobijena u 06:57. Na teren je odmah izašlo ukupno 46 vatrogasaca-spasilaca sa 13 vozila iz VSJ Novi Beograd, VSJ Zemun, VSJ Košutnjak, VSJ Voždovac i VSJ Zvezdara. Gašenje požara je u toku. Uzrok požara još uvek nije poznat, a ogroman crni dim i plamen kuljaju iz tržnog centra.