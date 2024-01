Šokantno! Ukrajinska vojska ubila svoje vojnike: U oborenom avionu bilo najmanje 12 zarobljenih pripadnika "Azova" (video)

U oborenom vojno-transportnom avionu Il-76 bilo je najmanje 12 predstavnika kontroverznog puka ''Azov'', piše kanal Mash na Telegramu.

Napominje se da su pripadnici '’Azova'’, 53 ukrajinska vojnika i oficira povezeni na razmenu zarobljenika. ‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died The estimated value of the plane is 27 million dollars. The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7 — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024 Kako je saopštilo