U Srbiji danas oblačno sa kišom i snegom na planinama

U Srbiji se danas očekuje oblačno vreme, sa mestimičnom kratkotrajnom kišom u nižim predelima, dok će na planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar koji će na severu Vojvodine i istoku Srbije biti olujni, zapadni i severozapadni sa najjačnim udarima u planinskim predelima istočne Srbije. Očekuje se najniža temperatura od minus dva do pet stepeni Celzijusovih, a najviša od od osam do 13 stepeni. U Beogradu se očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Pre podne je moguća kratkotrajna kiša, a posle podne se očekuju i sunčani intervali. Duvaće umeren do jak, zapadni i