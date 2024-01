Vučević: Ukinuti suspenziju služenja vojnog roka, dvostruko duže trajanje za one koji neće da nose oružje

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je u četvrtak da će predstavnici Ministarstva 30. januara predsedniku Srbije obrazložiti zašto smatraju da treba ukinuti suspenziju obaveze služenja vojnog roka, kao i to koliko predlažu da on traje.

On je istakao da će to biti veoma važan događaj za Ministarstvo odbrane, jer će tog dana prestaviti godišnju analizu stanja u Vojsci Srbije, kada će ceo vojni vrh i Ministarstvo odbrane podneti izveštaj predsedniku države. 'Toga dana imaćemo jedan prikaz naoružanja i vojne opreme i argumentovano ćemo predsedniku obrazložiti zašto smatramo da treba ukinuti suspenziju obaveza služenja vojnog roka, kao i to koliko predlažemo da on traje', rekao je on za TV Pink.