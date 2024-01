Preliminarni podaci popisa: U Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika

U Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika, navodi se u preliminarnim podacima popisa koje je objavio Monstat, prenosi danas RTCG i dodaje da je na popisu 2011. godine zemlja imala 620.029 stanovnika.

Direktor Monstata Miroslav Pejović saopštio je da su se stekli uslovi za objavu preliminarnih rezultata, da bi se tokom godine sukcesivno objavljivali ostali podaci. On je naveo da su ovi podaci podložni promenama, odnosno reviziji do objave konačnih rezultata. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine održan je od 3. do 28. decembra prošle godine.