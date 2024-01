Student u kućnom pritvoru: Vlast će se osiliti onoliko koliko im dozvolimo

Student prve godine beogradskog Pravnog fakulteta Dimitrije Radovanović kojem je izrečena mera kućnog pritvora zbog učešća na protestu ispred Skupštine grada zbog kršenja izborne volje građana, izjavio je da Srbija nije represivna kao Putinova Rusija gde demonstrante protiv rata automatski vode u zatvor, ali da "polako klizi ka tome".

Radovanović, koji kućni pritvor izdržava u Studentskom domu „Patris Lumumba“ u Beogradu, je za nedeljnik NIN rekao da se ovdašnja vlast „još nije toliko osilila“. „Moći će da se osili samo onoliko koliko im mi to dozvolimo“, ukzao je on. On je rekao da je na protest 24. decembra prošle godine, na koji je pozvala koalicija „Srbija protiv nasilja“, otišao „da izrazi nezadovoljstvo zbog flagrantne, bezobrazne krađe“ na izborima koji su održani sedam dana ranije. Na