Kad ništa ne ide od ruke osim…: Đoković nije lomio reket, ali ga nije ni poštedeo (VIDEO)

U prva dva seta polufinala s italijanskim mladim teniskim lavom Janikom Sinerom na Australijan openu Novak Đoković nije ličio na sebe.

I malo mu je šta polazilo od ruke. Uzeo je samo tri gema, načinio je čak 29 grešaka, a to su poeni koji se sliju na konto protivnika, poklekao je dvaput za jedva 73 minuta, a to je vreme za koje je u nezaboravnim bitkama vodio borbu neretko u jednom setu… Kad se Đoković nađe u takvim stanjima, nebrojeno puta se dešavalo da bes na sebe iskali bijući besomučno reketom po terenu dok ga ne polomi na dva kraja. To protiv Sinera nije bio slučaj, iako je nosio teško breme