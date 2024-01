Haos na Novom Beogradu! Gori stan, A vatrogasci ne mogu da priđu zgradi: Bezobzirni vozači parkirali nepropisno i blokirali put

Veliki požar večeras je buknuo na sedmom spratu zgrade u Ulici Otona Župančića na Novom Beogradu! Vatrogasci su veoma brzo pristigli do zgrade kako bi intervenisali, ali tada se sve iskomplikovalo. Oni su imali velikih poteškoća da priđu ulazu zbog nepropisno parkiranih automobila. Zasad nije poznata razmera požara niti da li ima povređenih. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Kurir.rs / Blic Kurir