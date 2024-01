Sunčan zimski dan – uveče stižu oblaci i kiša

Pretežno sunčano vreme očekuje se u zemlji, ali uveče stiže naoblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 12 stepeni.

U većem delu Srbije biće pretežno sunčano vreme, ali će na istoku, jugoistoku i jugu Banata biti niske oblačnosti. Uveče i tokom noći očekuje se naoblačenje s kišom, a na planinama sa snegom. Najniža temperatura biće od minus dva do šest stepeni, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni. I u Beogradu biće pretežno sunčano vreme, s temperaturom do 10 stepeni, ali se uveče i tokom noći očekuje prolazno naoblačenje s kišom. Hladnije, vetrovito i oblačno vreme biće u