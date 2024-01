Ledej: Kao mustang bez sedla... Zabavljali smo se na terenu! (video)

Partizan je u 23. kolu Evrolige kod kuće pobedio Žalgiris (81:72), sledi meč sa Monakom

Poeni – 21, Skokova – 5, indeks rejting – 32. Konačno je Zek Ledej onaj pravi, kakav treba Partizanu da bi se pobeđivalo. - Vratili smo se, posle dva lošija meča. Zabavljali smo se na terenu, nismo previše razmišljali, nije bilo strategije, imamo kvalitet... Igrali smo slobodno večeras, bili kao mustang bez sedla. Ovako izgleda kad igramo bez stega, slobodno... Kad igramo tako, možemo pobediti svakoga. "A Mustang with no saddle" A GREAT post-game interview with