Šapić: Konstitutivna sednica Skupštine Beograda najverovatnije 19. februara

Beta pre 1 sat

Predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas da neće biti tajnih dogovora prilikom formiranja vlasti u Beogradu i da će sve što ima u vezi sa tom temom saopštiti javno, pre konstitutivne sednice Skupštine Beograda, najverovatnije 19. februara. On je rekao novinarima u dvorištu mladenovačke Gimnazije da je izvesno da će Srpska napredna stranka (SNS) i Socijalistička partija Srbije (SPS) sarađivati. "Ako neko želi da nam se pridruži, mi smo otvoreni za razgovore. Nove ideje i nova energija su poželjni", naveo je Šapić. Dodao je da su "neki kontakti već ostvareni", ali da će konačna odluka biti saopštena nekoliko dana pre konstitutivne sednice gradske Skupštine. "Sednica će verovatno biti 19. februara. Onaj ko hoće sa nama da učestvuje u formiranju vlasti, to će javno da kaže", rekao je predsednik privremenog organa Beograda. Upitan šta misli o nesuglasicama u pokretu "Mi - glas iz naroda" Šapić je kazao da ne želi da se bavi dešavanjima u organizacijama čiji on nije član, ali da je očigledno da su oni imali mnogo problema i pre izbora, ''samo što to nisu želeli da kažu''. Šapić je u utorak saopštio da upućuje javni poziv svim nosiocima mandata u Skupštini Beograda, a pre svega listi "Mi – Glas iz naroda" da ukoliko žele, razgovaraju o potencijalnoj saradnji i planovima za razvoj Beograda u naredne četiri godine, odnosno o formiranju nove beogradske vlasti.

(Beta, 01.27.2024)