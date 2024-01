Pretio nožem muškarcu, pa mu izbušio gume na kolima: Hapšenje u Vrnjačkoj Banji: Određeno mu zadržavanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrnjačkoj Banji uhapsili su M. T. (44) iz ovog mesta zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je on, u Vrnjačkoj Banji, verbalno i nožem pretio muškarcu (57) iz Kraljeva, a potom oštetio dve gume na automobilu u kojem se oštećeni nalazio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.